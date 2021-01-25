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В Кремле прокомментировали возможность продления выходных в России

Решений о возможности распространения выходных дней с 15 по 19 июня на всю Россию в настоящее время нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом. Таким образом, «длинные выходные» в столице продлятся девять дней – с 12 по 20 июня.

«По федеральному уровню в настоящее время решений нет», - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли введение мер, аналогичных московским, на уровне всей страны.