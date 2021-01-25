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Двое детей и мужчина погибли при стрельбе под Римом

Три человека, в том числе двое маленьких детей, погибли в результате стрельбы, которую вооруженный мужчина начал в воскресенье около полудня на улице города Ардеа под Римом, передает РИА Новости.

Согласно последней информации итальянского новостного телеканала RaiNews24, пожилой мужчина был застрелен на месте, а двое детей в возрасте три года и восемь лет были на вертолете спешно доставлены из Ардеа в одну из римских больниц. Асессор по вопросам здравоохранения столичной области Лацио Алессио Д’Амато сказал журналистам, что дети находятся в тяжелейшем состоянии. Однако вскоре из источников в правоохранительных органов стало известно, что оба ребенка скончались.

Мэр Ардеа Марио Саварезе сообщил RaiNews24, что открывший огонь мужчина скрылся с места преступления, но быстро был обнаружен карабинерами. В настоящее время он забаррикадировался в доме. По словам мэра, ситуация в городе находится под контролем властей. Предполагается, что инцидент произошел в результате банальной ссоры.