В России и мире

Кабмин одобрил упрощение процедуры пребывания в России иностранных студентов

Правительство РФ одобрило законопроект, направленный на упрощение процедуры пребывания в стране иностранных учащихся российских вузов. Об этом в воскресенье сообщается нат сайте кабмина, передает ТАСС.

«Одобрить проект федерального закона ... и внести его в Государственную думу в установленном порядке», - говорится в решении, принятом по итогам заседания кабмина 10 июня.

Как отметили в правительстве, в настоящее время иностранные граждане, обучающиеся в российских вузах, получают разрешение на временное проживание в России на общих основаниях в пределах установленной квоты. «Введение нового вида разрешения на временное проживание позволит упростить получение иностранными гражданами высшего образования в Российской Федерации и одновременно создаст правовые условия для эффективного миграционного учета таких граждан», - подчеркнули в кабмине.

Одобрены и два сопутствующих законопроекта. По одному из них государственная пошлина за выдачу разрешения на временное проживание в РФ в целях получения образования будет установлена в размере 1,6 тысяч рублей по аналогии с размером общей госпошлины в этой сфере.