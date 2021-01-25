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В Роспотребнадзоре рассказали, когда люди смогут «свободно дышать»

Россияне смогут свободно передвигаться после того, как 60% взрослого населения будут иметь иммунитет к коронавирусу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы будем свободно дышать и более свободно передвигаться в том случае, если 60% взрослого населения получит прививку или будет иммунизировано тем или иными путем, получит иммунитет», - сказала Попова в ролике на YouTube-канале председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Также она призвала россиян не расслабляться и соблюдать меры профилактики заражения коронавирусом. «Надо точно помнить, что любое послабление, любой отказ от тех требований, которые выработаны в тяжелом, напряженном так скажем бою с инфекцией, могут привести к осложнению эпидситуации. Сегодня расслабляться нельзя», — цитирует Попову РИА Новости.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Также в России созданы вакцины от COVID-19 - «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины «Спутник Лайт».