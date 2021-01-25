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Аналитики заявили о росте спроса на неквалифицированный труд

Пандемия резко подняла спрос на неквалифицированный труд, структура этого рынка продолжит меняться. Такое мнение в разговоре высказал основатель и президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

«Рынок труда в этом году сам вернулся к показателям 2019 года, что неожиданно для всех. Пандемия резко подняла спрос на неквалифицированный труд, и структура этого рынка продолжает серьезно меняться. Но на самом деле мы еще в самом начале изменений и их очень много. Например, компании пытаются вернуть людей в офисы. А по данным наших опросов, сотрудники успели привыкнуть и ни при каких условиях не хотят возвращаться: в первую неделю после введения локдауна почти 70% мечтали вернуться в офис, а в начале февраля 2021 года - всего 30%», - цитирует Захарова ТАСС.

При этом, по его словам, в стране достаточно высокая безработица и большой спрос на кадры, в том числе неквалифицированные. Он отметил, что спрос и предложение разнятся по регионам, сезонам и многим другим факторам, например, есть регионы с высоким уровнем безработицы в 30-50%, такие как Дагестан и Чечня. В мегаполисах центральной России и городах-миллионниках ситуация лучше. Однако в депрессивных регионах безработица тотальная - все, кто хотел работать, уже оттуда уехали.

«По данным SuperJob, на учет в качестве безработных встает 35-36% от реальных безработных, ищущих работу. На это есть разные причины. Квалифицированные специалисты достаточно быстро находят работу и вообще никогда не встают на учет. Неквалифицированные делятся на две категории: тотальные безработные, встающие на учет и получающие пособие по безработице, и вторая категория - трудоустраиваются, недолго работают и увольняются», - добавил эксперт.

При этом аналитики сервиса отмечают, что в последнюю неделю мая 2021 года рекрутинговая активность работодателей на рынке труда выше аналогичных показателей «доковидного периода» 2017-2019 годов на 21%. Снижение активности в пострадавших от пандемии сферах деятельности (туризме, искусстве, культуре, сфере развлечений) компенсируется ростом рекрутинговой активности в таких сферах, как строительство, медицина, производство, сервисы доставки, IT-сфера.

По данным Superjob, из-за снижения количества мигрантов на рынке труда в РФ произошли изменения в отраслях, где использовался их труд. «Уменьшение числа трудовых мигрантов привело к изменениям в сферах, где традиционно использовался их труд. Наблюдается конкуренция сфер строительства и производства за квалифицированных рабочих. В общепите вакансий сейчас больше, чем в апреле 2019 года. Соискателей же за год в сегменте рынка труда "Туризм, гостиницы, общественное питание" в целом стало меньше на 10%. За время пандемии россияне, работавшие в пострадавших отраслях экономики, переквалифицировались и перешли в другие сферы деятельности», - рассказали в сервисе.

Также после пандемического года спрос на услуги курьеров в мегаполисах вырос в несколько раз и продолжает держаться на высоком уровне. Похожая ситуация с услугами водителей: растущим сервисам доставки и внутренних автоперевозок не хватает водителей.

Кроме того, по данным аналитиков, 2020 год обнажил проблемы в сфере медицины. Очевидна нехватка высшего, среднего и младшего медицинского персонала, высокая текучесть кадров, особенно первичного звена, которое больше всего контактирует с коронавирусом.