Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Целься в мечту» и выиграй суперприз
Работа есть: ООО «ПсковАгроИнвест»
Личный кабинет «Псковэнергосбыта»
Тариф для бизнеса «1% на все»
Ужин на свежем воздухе
БОПЭТ цифры и факты
Модно и практично
юность в сапогах
Телефон прямого эфира 56-73-72
Есть к чему стремиться
чем занять ребенка летом
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё В России и мире 25.01.2021 11:051 Российские ученые впервые сфотографировали британский штамм коронавируса 13.06.2021 20:010 Аналитики заявили о росте спроса на неквалифицированный труд 13.06.2021 18:542 В Роспотребнадзоре рассказали, когда люди смогут «свободно дышать» 13.06.2021 15:511 Кабмин одобрил упрощение процедуры пребывания в России иностранных студентов 13.06.2021 15:210 Двое детей и мужчина погибли при стрельбе под Римом 12.06.2021 17:390 В Кремле прокомментировали возможность продления выходных в России
 
 
 
Самое популярное 10.06.2021 12:3413 Власти Пскова объяснили причину затопления улицы Фабрициуса после дождя 11.06.2021 14:0012 В Пскове планируют перенос остановок «Летний сад» на Октябрьском проспекте 10.06.2021 14:5222 Псковский губернатор предложил ввести систему скидок для вакцинированных 12.06.2021 20:261 Фотофакт: В Пскове разрушили мост через Милевку 11.06.2021 10:284 Псков, которого нет
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Аналитики заявили о росте спроса на неквалифицированный труд

13.06.2021 20:01|ПсковКомментариев: 0

Пандемия резко подняла спрос на неквалифицированный труд, структура этого рынка продолжит меняться. Такое мнение в разговоре высказал основатель и президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

«Рынок труда в этом году сам вернулся к показателям 2019 года, что неожиданно для всех. Пандемия резко подняла спрос на неквалифицированный труд, и структура этого рынка продолжает серьезно меняться. Но на самом деле мы еще в самом начале изменений и их очень много. Например, компании пытаются вернуть людей в офисы. А по данным наших опросов, сотрудники успели привыкнуть и ни при каких условиях не хотят возвращаться: в первую неделю после введения локдауна почти 70% мечтали вернуться в офис, а в начале февраля 2021 года - всего 30%», - цитирует Захарова ТАСС.

При этом, по его словам, в стране достаточно высокая безработица и большой спрос на кадры, в том числе неквалифицированные. Он отметил, что спрос и предложение разнятся по регионам, сезонам и многим другим факторам, например, есть регионы с высоким уровнем безработицы в 30-50%, такие как Дагестан и Чечня. В мегаполисах центральной России и городах-миллионниках ситуация лучше. Однако в депрессивных регионах безработица тотальная - все, кто хотел работать, уже оттуда уехали.

«По данным SuperJob, на учет в качестве безработных встает 35-36% от реальных безработных, ищущих работу. На это есть разные причины. Квалифицированные специалисты достаточно быстро находят работу и вообще никогда не встают на учет. Неквалифицированные делятся на две категории: тотальные безработные, встающие на учет и получающие пособие по безработице, и вторая категория - трудоустраиваются, недолго работают и увольняются», - добавил эксперт.

При этом аналитики сервиса отмечают, что в последнюю неделю мая 2021 года рекрутинговая активность работодателей на рынке труда выше аналогичных показателей «доковидного периода» 2017-2019 годов на 21%. Снижение активности в пострадавших от пандемии сферах деятельности (туризме, искусстве, культуре, сфере развлечений) компенсируется ростом рекрутинговой активности в таких сферах, как строительство, медицина, производство, сервисы доставки, IT-сфера.

По данным Superjob, из-за снижения количества мигрантов на рынке труда в РФ произошли изменения в отраслях, где использовался их труд. «Уменьшение числа трудовых мигрантов привело к изменениям в сферах, где традиционно использовался их труд. Наблюдается конкуренция сфер строительства и производства за квалифицированных рабочих. В общепите вакансий сейчас больше, чем в апреле 2019 года. Соискателей же за год в сегменте рынка труда "Туризм, гостиницы, общественное питание" в целом стало меньше на 10%. За время пандемии россияне, работавшие в пострадавших отраслях экономики, переквалифицировались и перешли в другие сферы деятельности», - рассказали в сервисе.

Также после пандемического года спрос на услуги курьеров в мегаполисах вырос в несколько раз и продолжает держаться на высоком уровне. Похожая ситуация с услугами водителей: растущим сервисам доставки и внутренних автоперевозок не хватает водителей.

Кроме того, по данным аналитиков, 2020 год обнажил проблемы в сфере медицины. Очевидна нехватка высшего, среднего и младшего медицинского персонала, высокая текучесть кадров, особенно первичного звена, которое больше всего контактирует с коронавирусом.

Теги: #работа #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли ввести дополнительные выходные для всех проходящих вакцинацию?
В опросе приняло участие 307 человек
13.06.2021, 20:010 Аналитики заявили о росте спроса на неквалифицированный труд 13.06.2021, 19:460 Псковский губернатор показал с высоты будущий памятник Знамени Победы 13.06.2021, 19:180 Псковичей призывают не оставлять детей одних в комнатах с открытыми окнами 13.06.2021, 18:542 В Роспотребнадзоре рассказали, когда люди смогут «свободно дышать»
13.06.2021, 18:370 В Пскове велосипедистка попала под колеса «Лады» 13.06.2021, 18:190 В Ленобласти перевернулся экскурсионный автобус 13.06.2021, 17:560 Псковичи поборются за Кубок России по боксу 13.06.2021, 17:350 Псковский альбом 1820-х годов экспонируют в московском музее Пушкина
13.06.2021, 17:140 Стали известны результаты первого полета на чемпионате России по воздухоплаванию 13.06.2021, 16:533 Эксперт рассказал, как обеспечить себя пенсией в 100 тысяч рублей 13.06.2021, 16:322 Александр Козловский с семьей побывал на открытии чемпионата по воздухоплаванию 13.06.2021, 16:100 Перелом лицевой кости получил пассажир «Шкоды» в ДТП под Опочкой
13.06.2021, 16:002 Автомобили будут разыгрывать среди вакцинированных от COVID-19 13.06.2021, 15:511 Кабмин одобрил упрощение процедуры пребывания в России иностранных студентов 13.06.2021, 15:361 Аэростат «Почты России» совершил первый полет над Великими Луками 13.06.2021, 15:210 Двое детей и мужчина погибли при стрельбе под Римом
13.06.2021, 15:040 Две пьяные женщины повторно задержаны за рулем в Псковской области 13.06.2021, 14:522 Зюганов просит Минкульт разобраться, зачем Бузову «засунули» в спектакль МХАТа 13.06.2021, 14:350 Выставку одной из самых ярких учениц Бориса Диодорова открыл сегодня музей-заповедник «Михайловское» 13.06.2021, 14:180 «Мазда» сбила велосипедистку в Великих Луках
13.06.2021, 14:090 Кратковременные дожди обещают в Псковской области 14 июня 13.06.2021, 14:000 Переломы получили двое пассажиров аэростата при жесткой посадке под Великими Луками 13.06.2021, 13:382 Александр Козловский: Текстильная и легкая промышленность вносят значимый вклад в развитие Псковщины 13.06.2021, 13:200 Шестилетний ребенок погиб под винтами катера
13.06.2021, 13:110 Псковские полицейские отправились в долгосрочную командировку на Северный Кавказ 13.06.2021, 12:550 Второй концерт «На страже мира» состоится сегодня на горе Соколиха 13.06.2021, 12:390 Правительство выделило дополнительно 4,5 млрд рублей на кешбэк за детский отдых 13.06.2021, 12:230 Михаил Ведерников поздравил работников легкой промышленности с профессиональным праздником
13.06.2021, 12:041 Рояль под прапорами 13.06.2021, 11:420 Еще 27 млрд рублей выделено многодетным семьям на погашение ипотеки 13.06.2021, 11:203 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 13.06.2021, 11:110 Еще 2 смертельных случая от COVID-19 зарегистрировано в Псковской области
13.06.2021, 11:090 С 15 июня Псковская инфекционная больница вводит услугу видеозвонка в реанимацию 13.06.2021, 10:592 Грозы, ливни и подтопления предрекли сегодня жителям Псковской области 13.06.2021, 10:521 Две бутылки элитного коньяка украл мужчина из охраняемого магазина в Пскове 13.06.2021, 10:430 Великолукская продавщица вновь попалась на продаже алкоголя несовершеннолетнему
13.06.2021, 10:250 Скончался заслуженный тренер по тяжелой атлетике, уроженец Бежаниц Лев Никифоров 13.06.2021, 10:141 Россияне назвали желаемый размер безусловного базового дохода 13.06.2021, 09:590 Александр Котов поблагодарил работников легкой промышленности за добросовестный труд 13.06.2021, 09:370 КПРФ выступила против увеличения штрафов за несоблюдение COVID-требований
12.06.2021, 23:577 Россия проиграла Бельгии на Евро-2020 - 3:0 12.06.2021, 22:563 Концерт «На страже мира. Александр Невский – 800» состоялся на Соколихе в День России 12.06.2021, 22:203 Глава Кисловодска впал в кому после падения с электросамоката 12.06.2021, 21:470 Аэростат совершил жесткую посадку в Великих Луках
12.06.2021, 21:370 Великие Луки с высоты аэростата. ФОТО 12.06.2021, 21:040 Состояние Кристиана Эриксена, упавшего в обморок на матче Евро-2020, стабильно 12.06.2021, 20:261 Фотофакт: В Пскове разрушили мост через Милевку 12.06.2021, 20:051 Игрок сборной Дании потерял сознание в матче с Финляндией
12.06.2021, 19:511 Праздничный концерт, посвященный Дню России, состоялся в Родинском ДК 12.06.2021, 19:220 В Великих Луках открылся 26-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту 12.06.2021, 19:012 36 сотрудников «Экопрома» получили благодарность от администрации Пскова 12.06.2021, 18:346 Юлия Пересильд в День России пожелала жителям страны привиться от коронавируса
12.06.2021, 18:003 Путин заявил о необходимости повышения зарплат тружеников села 12.06.2021, 17:390 В Кремле прокомментировали возможность продления выходных в России 12.06.2021, 17:182 Ученые предупредили об изменении симптомов коронавируса 12.06.2021, 17:011 Власти Псковского района: У россиян немало оснований гордиться своей страной
12.06.2021, 16:470 «Семерка» сгорела в Родине. ФОТО и ВИДЕО 12.06.2021, 16:400 26 воздушных шаров поднимутся в небо над Великими Луками 12.06.2021, 16:220 Сергей Гусев: Пусть День России объединит всех в стремлении внести вклад в развитие страны 12.06.2021, 15:450 Пианист Дмитрий Маслеев примет участие в концерте «На страже мира» под Псковом
12.06.2021, 15:273 В России выросла смертность от алкоголя и из-за расстройств психики 12.06.2021, 15:200 Игорь Иванов: Пусть наша Россия обновляется, процветает и улучшается вместе с нами 12.06.2021, 14:490 Пьяные водители-рецидивисты задержаны в Псковском и Плюсском районах 12.06.2021, 14:300 Торжественное построение личного состава 1-го пожарно-спасательного отряда состоялось в Пскове
12.06.2021, 14:100 Власти Великих Лук: День России объединяет всех, кто любит свою Отчизну 12.06.2021, 13:580 Шествия «Бессмертного полка» в этом году, скорее всего, не будет — организаторы 12.06.2021, 13:490 Грозы и порывистый ветер прогнозируют завтра в Псковской области 12.06.2021, 13:310 Александр Братчиков: Могущество и славу страны создаем мы, ее граждане
12.06.2021, 13:170 Пьяный хулиган повредил чужой автомобиль на улице Кузбасской дивизии в Пскове 12.06.2021, 13:120 Более 6200 великолучан полностью привились от коронавируса 12.06.2021, 12:580 Елена Полонская поздравила псковичей с Днем России 12.06.2021, 12:450 Соревнования по теннису, посвященные Дню России, стартовали в Пскове
12.06.2021, 12:180 Псковского акушера-гинеколога Марину Можаеву просят отметить в рамках проекта ПЛН 12.06.2021, 12:034 Андрей Турчак: Мы – единый народ, и Россия у нас одна 12.06.2021, 11:433 «На страже мира»: Масштабный концерт пройдет сегодня на Соколихе 12.06.2021, 11:280 Александр Козловский поделился яркими кадрами кей-граба
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.