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Названа причина изменения симптомов коронавируса

Изменение основного спектра симптомов коронавируса может быть связано с сочетанием двух инфекций, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В ряде случаев, конечно, это может быть и микст-инфекция (когда одновременно человек заражается двумя вирусами), например, сочетание риновирусной инфекции, сопровождающейся обильными выделениями из носа, и COVID-19. В этом случае вирус SARS-CoV2 быстро подавляется активно размножающимся в верхних дыхательных путях риновирусом, и коронавирусная инфекция протекает значительно легче, но в клинической картине встречаются несвойственные симптомы в виде обильной ринореи, что характерно именно для риновируса», - приводит слова Натальи Пшеничной РИА Новости.

Она уточнила, что боли в горле более характерны для сочетания аденовирусной инфекции и COVID-19. Кроме того, свой вклад в клиническую картину COVID-19 может вносить сезонная аллергия на пыльцу растений.

«В любом случае, если вы заболели, и у вас появились симптомы респираторной инфекции, расстройство желудочно-кишечного тракта, повысилась температура тела, нужно оставаться дома и пройти тестирование на SARS-CoV2. А чтобы этого не произошло, активно вакцинироваться и продолжать соблюдать меры предосторожности», - подчеркнула Пшеничная.