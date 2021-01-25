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Резервуары с топливом взорвались на заправке в Новосибирске

Автозаправка, в том числе с газовым топливом, горит в Новосибирске. Взрываются резервуары с топливом, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМЧС по региону.

Фото: РИА Новости

«По оперативной информации, четыре человека получили различные ожоги и сейчас будут госпитализированы в ожоговый центр», - сообщил представитель ГУМЧС.

Он пояснил, что на месте пожара происходят взрывы, в связи с чем пожарные работают на безопасном расстоянии.

Позже информационное агенство опубликовало информацию о том, что число пострадавших при взрыве на автозаправке в Новосибирске возросло до 6, площадь возгорания составляет 500 «квадратов».

Среди шести пострадавших — двое пожарных, которые первыми прибыли на вызов.