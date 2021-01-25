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Чиновник Минфина бил машины на парковке в Москве

Полиция задержала директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина РФ Михаила Санакоева, который в неадекватном состоянии бил машины на парковке жилого комплекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сегодня утром поступило сообщение, что на парковке ЖК "Алые паруса" мужчина в невменяемом состоянии бьет машины. Приехавшие полицейские его задержали, им оказался Михаил Санакоев, директор департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина РФ», - рассказал источник агентства.

По его данным, правоохранители передали чиновника медикам.