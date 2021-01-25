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Эксперты: COVID-19 может повышать вероятность воспаления аппендикса

Коллектив исследователей из Сеченовского университета, Национального медицинского исследовательского центра радиологии и НИИ нормальной физиологии имени П. К. Анохина предположил, что COVID-19 способен привести к аппендициту.

Чтобы проверить гипотезу, ученые исследовали несколько десятков детей в возрасте от двух до 18 лет с недавно удаленным аппендиксом, поделив их на две группы. В первую вошли дети с положительным ПЦР-тестом на COVID-19, во вторую - с отрицательным (контрольная группа), пишет газета «Известия».

При изучении червеобразных отростков во всех образцах были обнаружены признаки острого гнойного аппендицита. Но в первой группе в ткани аппендикса во всех образцах нашли SARS-CoV-2. Также в червеобразном отростке у детей с COVID-19 в полтора раза по сравнению с контрольной группой был повышен уровень фермента АПФ-2, с помощью которого вирус проникает в организм.

«Картинки гистологических срезов образцов из первой и контрольной группы были почти одинаковы. Однако в составе тканей, в частности, отличалось соотношение особых групп лимфоцитов. Полученные для первой группы результаты говорили о том, что аппендицит начался из-за общего провоспалительного состояния организма. Это означает, что иммунная система гиперактивна в течение некоторого времени после перенесения COVID-19, и это может повышать риск развития аппендицита или даже выступать главной причиной патологии в постковидном периоде», - рассказал научный сотрудник центра «Цифрового биодизайна и персонализированного здравоохранения» Сеченовского университета Павел Никитин.

Обнаруженные отличия в удаленных аппендиксах зараженных коронавирусом детей позволили ученым заключить, что у детей может развиваться СOVID-19 ассоциированный аппендицит.