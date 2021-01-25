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В Латвии возобновляются развлекательные мероприятия на свежем воздухе

В Латвии возобновляются развлекательные мероприятия на свежем воздухе и спортивные тренировки в помещениях с 15 июня.

Разрешается оказывать индивидуальные развлекательные услуги детям всех возрастов и разрешена работа аттракционов и каруселей, пишет ТАСС. Также разрешено предоставлять индивидуальные услуги в аквапарках, развлекательных центрах, парках батутов и так далее при соблюдении требований эпидемиологической безопасности. Персонал и посетители старше семи лет должны носить защитные маски. При этом оборудование необходимо дезинфицировать до и после использования, на одного посетителя должно приходиться не менее 20 квадратных метров площади.

Также с 15 июня в Латвии можно проводить спортивные тренировки в помещениях для людей, у которых есть сертификат о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании, либо отрицательном тесте. На одного посетителя должно приходиться не менее 25 квадратных метров общей площади зала, а в бассейне - не менее 15 квадратных метров поверхности воды. В тренировках могут принимать участие не более 20% от максимально возможного количества участников. В групповых тренировках могут участвовать не более 12 человек, включая тренера.

В Латвии с начала пандемии коронавирусом заболели 136 104 человек, скончались 2 456 заразившихся.