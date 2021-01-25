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Масштабная диспансеризация населения в России начнется с 1 июля

Масштабная диспансеризация населения начнется в России с 1 июля. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа по председательством главы правительства Михаила Мишустина 15 июня.

Во время встречи глава Минздрава по просьбе премьер-министра доложил о ситуации с распространением COVID-19 конкретно в северокавказских регионах и о ходе вакцинации, пишет ТАСС.

«Самое главное сегодня - это, конечно, нарастить темпы вакцинации. Лето - самый благоприятный период для проведения этой работы. И, в том числе, подготовиться к масштабной диспансеризации населения. По поручению президента, она стартует с 1 июля», - сообщил Михаил Мурашко.