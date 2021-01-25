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Финансирование нежелательных иностранных НПО станет уголовно наказуемым

Финансирование нежелательных в России иностранных неправительственных организаций станет уголовно наказуемым. Соответствующие поправки одобрили на заседании Госдумы 15 июня.

Так, в статье 284.1 УК РФ предлагается определить наказание за «предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной ее деятельности», пишет «Интерфакс».

Санкция предусматривает обязательные работы до 360 часов или принудительные работы до четырех лет с ограничением свободы до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок от одного года до пяти лет.



В этой же статье УК РФ предусматривается наказание за организацию деятельности на территории России иностранной или международной нежелательной НПО - обязательные работы до 480 часов либо принудительные работы до пяти лет с ограничением свободы до двух лет или без такового, либо лишение свободы на срок от двух до шести лет.