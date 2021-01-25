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В России и мире

Кремль одобряет «любые меры» для активизации вакцинации

15.06.2021 14:29|ПсковКомментариев: 1

Кремль не доволен темпами вакцинации от коронавируса в России. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что вакцинация остается добровольной, передает ТАСС.

«Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации, они оставляют желать лучшего», - констатировал представитель Кремля. «И президент постоянно использует любую возможность, чтобы призвать всех нас, кто должен вакцинироваться, к тому, чтобы они незамедлительно приняли необходимые меры», - сказал пресс-секретарь.

Песков отметил, что вакцинация - единственный способ остановить вспышки коронавируса и его дальнейшее распространение. «Другого способа победить коронавирус не существует», - указал он, подчеркнув при этом, что вакцинация добровольная.

«Это вопрос абсолютно сознательности и разумности всех нас, просто каждый из нас должен понять, что вакцинация на фоне этой беспрецедентной коронавирусной угрозы является единственной защитой. Это не панацея, но это единственная защита. Другой не существует», - уверен представитель Кремля.

Песков утвердительно ответил на вопрос, уместно ли говорить о каких-то мерах стимулирования сознательности россиян в вопросе вакцинации от COVID-19. «Регионы принимают меры, разные регионы по-разному. В конце концов, никто не отменял указ президента, который наделил руководителей регионов особыми полномочиями на фоне пандемии», - отметил представитель Кремля. По его словам, руководствуясь этим указом, реализуя свои особые полномочия, все регионы принимают те меры, которые считают необходимыми.

Теги: #здоровье #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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