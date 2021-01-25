В России и мире

Индийский штамм нашли в 90% исследованных российских образцов коронавируса

Июньский пик заболеваемости COVID-19 некоторые эксперты связывают с проникнувшим в Россию индийским вариантом коронавируса. По сведениям открытого российского консорциума по секвенированию геномов SARS-CoV-2 (базируется в Санкт-Петербурге), вариант «Дельта» (индийский штамм) занимал чуть больше половины (52%) во всех образцах, полученных учеными в мае, и больше 90% - в июне.

«Если предположить, что во всей России происходит то же самое, что и в Санкт-Петербурге, то можно сказать, что этот вариант вируса распространяется крайне быстро. В последних образцах, полученных консорциумом, он преобладает в подавляющем количестве. Я думаю, что тот рост заболеваемости, который мы сейчас наблюдаем, отчасти связан с распространением этого варианта, а также варианта "Альфа"», - подчеркнул Георгий Базыкин.

По словам эксперта, это можно объяснить либо собственно биологическим преимуществом, когда этот вариант легче передается от человека к человеку. Либо же этот вариант эффективнее уходит от антител, из-за этого сильнее распространяется в частично переболевшей и вакцинированной популяции, пишет газета «Известия». Скорее всего, и тот, и другой фактор имеют значение, считает Георгий Базыкин.

Такого же мнения придерживается и руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Так как ничего с апреля и мая в РФ не поменялось, я связываю резкий подъем заболеваемости с новым контагиозным штаммом», - отметил он.

Высокое распространение индийского штамма в России также подтверждают данные международного мониторинга. Согласно инфографике портала Nextstrain.org (на нем представлены постоянно обновляемые данные по распространению вариантов коронавируса в разных странах), индийский штамм занимает самую значительную долю распространения из всех опасных мутантных вариантов.