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Эксперт назвал вакцину, которая защищает от индийского штамма коронавируса

Лабораторные исследования показывают высокую эффективность вакцины «Спутник V» в отношении индийского штамма коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.



«Если речь идет об эффективности (вакцины "Спутник V" — ред.) в лабораторных условиях — есть снижение 1,4-2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. Это совсем не критично», - сказал Гинцбург.



По его словам, «Спутник V» создает очень большой запас по концентрации антител. «Получив вакцину, человек будет защищен от индийского штамма», - подчеркнул эксперт.