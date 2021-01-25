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Паспорта коллективного иммунитета для организаций введут в Карелии

Паспорта коллективного иммунитета для организаций и предприятий будут введены в Карелии. Их смогут оформить организации с 60% вакцинированных сотрудников, ограничения для таких предприятий будут минимальными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республики Артура Парфенчикова.

«Вводим в Карелии паспорта коллективного иммунитета. Соответствующее распоряжение подписал накануне. Его суть заключается в том, что те организации и предприятия, которые ответственно подошли к вакцинации, будут иметь преференции», - написал Парфенчиков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что преференции — это не дискриминация, это точечный разумный подход, который позволит не применять одинаковые ограничительные меры ко всем без исключения.

В соответствии с изменениями, внесенными в распоряжение правительства, работодатели, у которых 60 и более процентов работников прошли вакцинацию, а также после 1 января 2021 года переболели коронавирусной инфекцией, могут подготовить и направить в министерство экономического развития заявку на оформление паспорта коллективного иммунитета. Минэк направит информацию в Минздрав для проверки достоверности и в случае подтверждения данных выдаст заявителю паспорт коллективного иммунитета.

Таким образом, поясняет губернатор в своем посте, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации организации, получившие паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, будут находиться в режиме наибольшего благоприятствования. То есть в отношении таких предприятий ограничительные меры приниматься не будут или будут приняты в определенном формате.