В России и мире

В приграничных регионах России предлагают обсудить межгосударственные проекты

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил обсудить в приграничных регионах России и Беларуси молодежные, гуманитарные и экономические проекты. Как сообщили в пресс-службе Госдумы, заявление озвучено на 60-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая состоялась 16 июня в режиме видео-конференц-связи.

Парламентарии России и Беларуси обсудили возможность распространения действия договоров ОСАГО на всю территорию Союзного государства. Вячеслав Володин предложил в летнее время провести в приграничных территориях РФ и РБ мероприятия в рамках подготовки к 61-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

«(Предлагаю) в рамках межрегионального, приграничного сотрудничества рассмотреть возможность в течение ближайших месяцев вернуться к форматам, которые ранее показали свою эффективность», — сказал он, напомнив, что до пандемии, в частности, мероприятия Парламентского Собрания проходили в Брянске.

По словам Вячеслава Володина, можно рассмотреть другие регионы, где в дальнейшем можно было бы «обсудить вопросы реализации молодежных программ, гуманитарных проектов, приграничного сотрудничества». «В рамках Союзного государства они могут быть хорошей основой совместного развития в интересах наших народов», — подчеркнул председатель Госдумы.

Поручение проработать данный вопрос дано председателю комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту, депутату Государственной Думы Артему Турову.