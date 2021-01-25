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Ограничения из-за COVID-19 ужесточили в Калининградской области

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 ввел новые ограничения в Калининградской области (СЗФО) из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Так, ужесточается запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе предполагающих участие неопределенного числа людей. Это могут быть городские и сельские праздники, стрит-фуды или ярмарки, проводимые в помещениях.

Кроме того, разрешается проведение деловых мероприятий численностью не более 150 человек, прошедших либо вакцинацию от коронавируса, либо предъявляющих отрицательный результат ПЦР-тестирования на новую инфекцию, полученный не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятия.

Отменяется организация фан-зоны на территории стадиона «Калининград».

Ограничивается деятельность предприятий общественного питания в период с 0.00 до 6.00 ежедневно с 17 по 30 июня. Исключение составляет обслуживание на вынос и доставка заказов.

В ресторанах, кафе и фуд-кортах, расположенных в торговых центрах и не имеющих отдельного входа, сокращается количество посадочных мест на 50%.

Гостиницам, отелям, гостевым домам и иным средствам массового размещения запрещается размещение организованных групп детей, прибывающих из других регионов в туристических целях.

Также работодателям рекомендуется направить на дистанционную работу не менее 30% сотрудников. По поручению губернатора усиливается контроль масочного режима на объектах торговли, транспорте.

Калининградская область входит в десятку субъектов России, где регистрируется наиболее высокий среднесуточный прирост заболевших.