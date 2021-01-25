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У половины привитых «ЭпиВакКороной» добровольцев не нашли антител спустя 9 месяцев

Почти у половины добровольцев, получивших вакцину «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», через 9 месяцев не обнаружили антител к коронавирусу, сообщает Интерфакс со ссылкой на гендиректора центра Рината Максютова.

«По состоянию на 3 и 6 месяцев мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев. По состоянию на 9 месяцев больше чем у половины добровольцев также наблюдаем детектируемый уровень антител к вирусу», - сказал Ринат Максютов в интервью «России 24» в четверг.

«ЭпиВакКорона» является пептидной вакциной. Ее разработал научный центр «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрировал в России 13 октября 2020 года. Она уже применяется для массовой вакцинации населения.