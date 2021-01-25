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Отстранять без зарплаты непривившихся работников общепита разрешили в Москве

Власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества, которое предусматривает разрешение на отстранение сотрудников, отказавшихся делать прививку от коронавируса. Об этом сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов по итогам встречи с властями Москвы, передает «Коммерсант».

«Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас (предпринимателей) наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации»,— сказал Сергей Миронов.

Он также допустил, что в столичных ресторанах могут появиться антиковидные зоны, куда будут пускать только вакцинированных граждан.

«Это пока предложение, дальше будем смотреть»,— пояснил Миронов, уточнив, что создание зон для вакцинированных планируется в качестве эксперимента.