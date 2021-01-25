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Гинцбург исключил планы по адаптации «Спутника V» к индийскому штамму

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что состав препарата «Спутником V» менять будет нецелесообразно. Об этом пишет газета «Известия».

«Создавать новую вакцину (корректировать выпущенный в оборот препарат - ред.) при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займет 10 дней, а регуляторика — 3-4 месяца. За это время вирус мутирует, и придет еще какой-то штамм. Поэтому при той картине мутационной активности SARS-CoV-2 заниматься созданием вакцин под новые штаммы - дело неблагодарное. Поэтому мы идем по другому пути. С помощью той вакцины, которая сейчас существует, нужно держать высокие титры», - подчеркнул специалист.

Один из известных в мире способов противостояния новым штаммам — смена состава вакцины, в основу которой вкладывается мутантный образец. Так постоянно происходит с вакцинами от гриппа. На основании данных по циркулирующим в том или ином сезоне штаммам вируса гриппа определяется и при необходимости изменяется состав предлагающейся населению вакцины.

По словам Александра Гинцбурга, правильной стратегией будет вакцинироваться «Спутником V», а по прошествии времени, когда титры защитных антител снизятся, ревакцинироваться при помощи «Спутника Лайт».

17 июня прошло заседание Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. В ходе мероприятия премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что меры по борьбе с коронавирусом отменять пока рано, поскольку темпы заболевания в России еще очень высокие. Также он отметил важность наращивания темпов прививочной кампании.