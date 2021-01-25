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Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве выросла в 4 раза

На вакцинацию от коронавируса в Москве за последние сутки записалось в четыре раза больше людей, чем обычно, - почти 42 тысячи человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За последние сутки число людей, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, существенно выросло – мы фиксируем увеличение в четыре раза по сравнению с тем, что было неделей ранее, - цитирует Ракову РИА Новости. - За день на прививку записались почти 42 тысячи жителей Москвы. Важно, что москвичи не откладывают вакцинацию и записываются на ближайшие дни. Это говорит о том, что они понимают серьезность ситуации и хотят как можно скорее сделать прививку. Это критически важно в сложившейся эпидемиологической ситуации».

В Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник.