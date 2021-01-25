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Минтранс предложил верифицировать авиапассажиров по сертификату о вакцинации

Минтранс направил российским авиакомпаниям письмо с требованием обеспечить на своих онлайн-площадках по продаже билетов возможность авторизовываться пассажирам по сертификату о вакцинации против COVID-19.

Департамент госполитики в области гражданской авиации министерства, направивший письмо, сообщает в документе, что данные о вакцинации пассажиров должны браться с портала госуслуг. Поручение о верификации пассажиров по сертификату о прививке дала вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РБК.

Кроме того, Минцифры сообщило Минтрансу, что новое правило о предоставлении пассажирами справки о получении вакцины от коронавируса может быть распространено на все виды транспорта.