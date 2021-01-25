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Михаил Мишустин дал поручения по поддержке граждан с инвалидностью

Минтруд, Минфин и Минэкономразвития до 9 июля разработают предложения по изменению законодательства, которые позволят не учитывать зарплату граждан с инвалидностью, проживающих и работающих в интернатах, при расчёте их дохода. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам встречи с работниками социальных организаций Московской области, которая состоялась в Дмитрове 8 июня, сообщается на сайте кабмина.

По закону до 75% дохода граждан, проживающих в домах-интернатах, идет на оплату полученных в учреждении услуг. В этот доход входят пенсии, пособия, а также зарплата. На встрече с главой правительства социальные работники попросили исключить из этого списка зарплату, чтобы у таких людей оставалось больше денег, которыми они могут сами распоряжаться, а также появился стимул для получения новой профессии и поиска интересной работы. Михаил Мишустин такое предложение поддержал и пообещал решить этот вопрос на законодательном уровне.

Кроме того, на этой встрече главе правительства рассказали о проекте, который был разработан и апробирован в подмосковном центре социального обслуживания и реабилитации «Журавушка». Его сотрудники помогают детям со сложными патологиями, такими как церебральный паралич, поражение центральной нервной системы, аутизм. Таким ребятам они привозят на дом необходимое оборудование (например, вертикализаторы, массажный стол, физиотерапевтическое оборудование, оборудование для лечебной физкультуры) и параллельно обучают их родителей реабилитационным мероприятиям.

Председатель правительства назвал этот проект уникальным и поручил Минтруду и Минздраву проанализировать на примере «Журавушки» опыт создания домашних микрореабилитационных центров по оказанию услуг детям-инвалидам и представить предложения по возможному распространению данной технологии на всю территорию России. Срок исполнения этого поручения также 9 июля.