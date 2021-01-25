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Певицу МакSим ввели в искусственную кому

Певицу Марину Абросимову, известную как МакSим, ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщила «РИА Новости» представительница артистки. У артистки диагностировали пневмонию с сильным поражением легких и низкой сатурацией, однако тест на коронавирус дает отрицательный результат.

«Видимо, коронавирус, но по тестам — отрицательно… Насыщение кислородом в крови достаточно низкое. На кислород она не реагировала, легкие не прочищались, поэтому доктором было принято решение ввести ее в кому»,— сообщила представительница певицы.

Как сообщает «Коммерсант», ожидается, что МакSим пробудет в коме несколько дней, добавила она. «Врач дает достаточно позитивный прогноз, то есть это вынужденно было сделано для того, чтобы не возникло кислородного голодания, поэтому сейчас все силы идут на то, чтобы прочистить легкие, соответственно постепенно будут выводить из комы и смотреть, как она реагирует на лечение»,— отметила представительница Марины Абросимовой.