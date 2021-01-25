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В России и мире

Писатель Слава Сэ умер от COVID-19

19.06.2021 20:15|ПсковКомментариев: 0

Писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко, известный как Слава Сэ, скончался в возрасте 52 лет. Об этом в субботу сообщают латвийские и российские СМИ.

Отмечается, что 3 июня он был госпитализирован в одну из больниц Риги с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией.

Солдатенко родился в 1969 году в Латвии. Писательскую карьеру начал с заметок в «Живом журнале», где публиковал свои материалы под псевдонимом Слава Сэ, отмечает Газета.Ру. Известность писателю принесли книги «Сантехник, его кот, жена и другие подробности», «Сантехник с пылу и с жаром» и «Полный сантехник». Кроме того, он был соавтором сценария к фильму «Джентльмены, удачи!».

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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