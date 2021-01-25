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Футболист получил тепловой удар в матче чемпионата Европы

Нападающий и капитан сборной Венгрии Адам Салаи покинул поле во время матча группового этапа чемпионата Европы против Франции. Встреча проходит в Будапеште при 30-градусной жаре. Салаи упал на поле: арбитр вызвал бригаду медиков. После получения первой помощи 33-летний Салаи отправился в раздевалку. Из-за теплового удара он не смог продолжить выступление, передает «Ленты.ру».

Напомним, ранее футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание в матче Дания - Финляндия. Футболисту сделали непрямой массаж сердца, закрыв от камер ширмами. Затем спортсмена унесли с поля на носилках и направили в реанимацию. В настоящее время его состояние стабильно.