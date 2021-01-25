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Обязательную вакцинацию от коронавируса для чиновников вводят в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга расширили ограничения для борьбы с коронавирусом. Среди них — обязательная вакцинация 65% чиновников, сотрудников госучреждений и государственных унитарных предприятий, передает «Коммерсант».

В городе вводятся следующие новые ограничения. С 20 июня усиливаются меры профилактики в фан-зонах Евро-2020: в фан-зону на Конюшенной площади будут пускать до 3 тыс. человек, на территорию парка в Юбилейном — до 1 тыс. С 21 июня запрещена работа аквапарков и аттракционов, на мероприятия с численностью участников свыше 75 человек допускаются только люди с отрицательным тестом на коронавирус и не более 500 человек. С 22 июня пассажирские перевозки водным транспортом разрешены только при условии актуализации стандарта безопасной деятельности.

Обязательную вакцинацию 65% сотрудников исполнительных органов власти, госучреждений и ГУПов должны провести до 15 августа. Вузам рекомендовано стимулировать студентов к вакцинации.

В день проведения праздника «Алые паруса» будет запрещена деятельность общепита и магазинов на ряде улиц на Васильевском острове и в Адмиралтейском районе (с 16:00 25 июня до 6:00 26 июня).

Власти Санкт-Петербурга ввели новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 17 июня. Среди них — запрет на ночную работу предприятий общепита, снижение разрешенной наполняемости кинозалов с 75% до 50% и запрет на работу фуд-кортов.