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В Москве наблюдаются повторные заражения COVID-19 среди переболевших и вакцинированных из-за индийского штамма

В Москве наблюдаются повторные заражения COVID-19 среди переболевших и вакцинированных из-за индийского штамма коронавируса, в случае, если у них упали титры или снизился иммунитет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1», пишет газета «Коммерсант». Уханьского штамма, по словам господина Собянина, среди заразившихся уже нет.

«Уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от индийского штамма, нужен, чтобы был в два раза выше по сравнению с "уханьским". Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку»,— сказал господин Собянин.

Мэр добавил, что сейчас второй компонент вакцины получили 1,5 млн москвичей. «Никто ничего нового не придумал: надо, во-первых, максимально быстро прививаться — в любом случае это самая надежная защита. Даже если человек заболевает, большинство заболевает нетяжело, а большинство вообще не заболевает. Важно, чтобы как можно больше москвичей привилось в короткий срок, тогда выстроится барьер, щит такой, который не даст распространение вируса»,— отметил Сергей Собянин.

11 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан: работников сферы торговли и услуг, а также сотрудников госслужбы. Согласно распоряжению властей, не менее 60% работников указанных сфер должны получить первый компонент прививки до 15 июля, а до 15 августа завершить курс вакцинации.