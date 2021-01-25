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В России и мире

Минтруд допустил отстранение от работы непривитых сотрудников

20.06.2021 14:04|ПсковКомментариев: 0

Сотрудника, который не прошел обязательную вакцинацию, могут отстранить от работы. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

«Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить», — сказал он.

По его словам, поскольку решение о проведении обязательной вакцинации принимают главные санитарные врачи субъектов, то оно будет иметь силу на уровне региона. Министр добавил, что отстранение для непривитого работника будет действовать на тот период, на который вводится обязательная вакцинация.

На фоне всплеска заболеваемости COVID-19 в ряде регионов, в том числе в Москве, Туле, Подмосковье, Кузбассе, Ленинградской, Сахалинской и Тверской областях, ввели обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан. Так, в столице власти обязали вакцинировать первой дозой вакцины от коронавируса 60% сотрудников сфер общепита, торговли, ЖКХ и энергетики, а также работников салонов красоты, фитнес-клубов, транспорта, театров, музеев и МФЦ до 15 июля этого года.

В Ленинградской области предприятия общепита, образования, бытовых услуг должны до 1 сентября вакцинировать 80% сотрудников, иначе им запретят работать, говорил губернатор Александр Дрозденко.

Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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