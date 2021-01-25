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Полицейский покончил с собой у здания посольства Туркмении в Москве

20.06.2021 16:32|ПсковКомментариев: 0

У здания посольства Туркмении в Москве покончил с собой полицейский, сообщает пресс-служба столичного главного управления МВД. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«Сотрудниками полиции в пункте постовой охраны было обнаружено тело находившегося на службе старшего лейтенанта полиции, который, по предварительной информации, покончил с собой»,— говорится в сообщении ведомства.

В ГУ МВД отметили, что инцидент произошел по адресу Филипповский переулок, 22. Граждане сообщили о ранении сотрудника полиции в 5.02 мск. Ведомство проводит проверку, обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Две недели назад в Екатеринбурге во время дежурства покончил с собой сотрудник патрульно-постовой службы полиции. В пресс-службе свердловского главка МВД уточнили, что инцидент не был связан со служебной деятельностью погибшего.

Источник: Псковская Лента Новостей
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