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Из-за жары Ботанический сад в Петербурге закрывает оранжереи

Из-за жары в Петербурге закрывает оранжереи Ботанический сад. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу учреждения, со вторника по четверг включительно оранжереи Ботанического сада имени Петра Великого будут закрыты для посетителей.

«Эта мера связана с тем, что прогнозируют очень высокие температуры, а в оранжереях температура будет в среднем на 10–15 градусов выше, чем на улице. Обычно в летний период мы предупреждаем, что не рекомендовано посещать оранжереи беременным, пожилым людям и совсем маленьким детям, но сейчас находиться там будет просто неприятно всем, в том числе и нашим сотрудникам», — объяснили в пресс-службе Ботсада.

Пока работа оранжерей останавливается на три дня, далее администрация будет отталкиваться от погоды. Растения переживут жару прекрасно, так как родом они из тропиков и субтропиков. Сотрудники сада будут их увлажнять и при необходимости притенять.

До 27 июня на территории Ботсада работает выставка «Пионы Северной столицы». На ней, помимо цветов, есть кондиционер.

В Петербурге выше 30 градусов, 19 и 20 июня были обновлены температурные рекорды.