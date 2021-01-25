В Кремле заявили, что ревакцинация от COVID-19 неизбежна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неизбежной повторную вакцинацию россиян от коронавируса.
«Вы знаете, что персонально у каждого человека разная динамика с антителами, но тем не менее ревакцинация является неизбежной», - цитирует представителя Кремля РИА Новости.
По словам Дмитрия Пескова, это необходимо тем, кто хочет обезопасить себя, родных и всех окружающих.
В то же время пресс-секретарь отметил, что пока не слышал разговоров о бесплатном тестировании на антитела к коронавирусу.