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В Кремле заявили, что ревакцинация от COVID-19 неизбежна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неизбежной повторную вакцинацию россиян от коронавируса.

«Вы знаете, что персонально у каждого человека разная динамика с антителами, но тем не менее ревакцинация является неизбежной», - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

По словам Дмитрия Пескова, это необходимо тем, кто хочет обезопасить себя, родных и всех окружающих.

В то же время пресс-секретарь отметил, что пока не слышал разговоров о бесплатном тестировании на антитела к коронавирусу.