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ВОЗ: Индийский штамм коронавируса зарегистрировали в 92 странах

Штамм коронавируса «Дельта», который был впервые обнаружен в Индии, зарегистрирован к настоящему моменту в 92 странах. Об этом заявила в понедельник на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, передает ТАСС.

«Вариант "Дельта" зарегистрировали 92 страны, - сказала она. - Он вызывает особую обеспокоенность, поскольку более заразный и быстро распространяется по миру». По мнению специалиста, это связано в том числе и с откатом людей от соблюдения социальных мер защиты в различных странах.

«Предварительные исследования также свидетельствуют, что заражение данным вариантом увеличивает риск госпитализации», - сказала ван Керкхове.

По ее мнению, для того, чтобы взять под контроль распространение данного штамма, потребуется больше времени. «Некоторые вакцины менее эффективны против варианта "Дельта", однако в любом случае помогают предотвратить тяжелое протекание заболевания и смертность», - подчеркнула эксперт.

В будущем не исключены и другие мутации коронавируса, которые могут снизить эффективность вакцин, предупредила она.