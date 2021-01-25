В России и мире

В России зафиксировали бум игровой индустрии

С 1 января по 31 мая 2021 года российские геймеры совершили на игровых ресурсах на 40% больше онлайн-покупок, чем за аналогичный период 2019 года, а оборот этих площадок вырос в 2,2 раза. Объем продаж игровых консолей увеличился в 3,6 раза, а объем продаж видеокарт — на 44%. К таким выводам пришли аналитики ЮMoney и проекта «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (входят в экосистему Сбера), пишет газета «Известия».

«Игровая индустрия — одна из самых быстрорастущих отраслей в мире, и пандемия еще больше ускорила ее рост. Сейчас Россия переживает настоящий бум спроса на компьютерные игры. За первые пять месяцев прошлого года количество геймеров больше всего выросло в Республике Ингушетия (на 38%), а число покупок игр — в Санкт-Петербурге (в четыре раза). За аналогичный период 2021 года наибольший рост числа любителей игр среди регионов показал Санкт-Петербург (в 4,2 раза), а самый большой рост по количеству покупок игр продемонстрировала Архангельская область (в два раза)», — рассказал генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев.

Около 90% геймеров за последние три года в основном оплачивали покупки с десктопа, остальные — со смартфона. Среди методов оплаты большой популярностью пользуются Pay-платежи — в 2021 году они показали рост в 3,8 раза относительно прошлого года. Платежи банковскими картами продемонстрировали рост в 4,3 раза, подчеркнул он.