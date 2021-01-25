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Дмитрий Песков заявил о неминуемой дискриминации непривившихся

Граждане без иммунитета к коронавирусу будут представлять угрозу для окружающих, некоторая дискриминация в этой связи неминуема. Об заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков 22 июня, комментируя заявления о дискриминации непривитых.

«Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих», - цитирует его ТАСС.

Один из журналистов обратил внимание представителя Кремля на возможные ситуации, когда у человека выработался иммунитет к COVID-19 после болезни, однако он подвергается дискриминации из-за отсутствия прививки. «Это требует очень серьезного рассмотрения, - согласился пресс-секретарь президента РФ. - Эта ситуация очень важная».