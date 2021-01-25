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Врач назвал наиболее уязвимую к коронавирусу категорию людей

Пациенты с сахарным диабетом заражаются коронавирусом в два-три раза чаще, чем другие люди, сообщил главный внештатный специалист-эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов.

Летальность COVID-19 для этой группы населения тоже «в разы выше», по сравнению с другими россиянами, добавил он.

«Больные диабетом в два-три раза чаще заражаются, у них заболевание протекает тяжелее, они чаще госпитализируются, чаще попадают в реанимации, чаще требуют искусственной вентиляции легких и, конечно, летальность у них, по сравнению с лицами без диабета, в разы выше», – рассказал Анциферов, выступая на конференции «Вакцинация от COVID-19: ответы на главные вопросы», его слова приводит РИА Новости.

При этом шансы заразиться у человека с диабетом выше, когда сахар в крови у него понижен, уточнил врач.

Противопоказанием для вакцинации от коронавирусной инфекции эндокринные заболевания не являются, также заметил Анциферов.

«Пациенты, больные диабетом, признаны приоритетным населением, которые должны прививаться в первую очередь», – подчеркнул он.