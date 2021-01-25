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Россельхознадзор создал тест на антитела к коронавирусу для животных

В Федеральном центре охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ», подведомственный институт Россельхознадзора) разработали методику выявления антител к SARS-CoV-2 в плазме крови разных зверей. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на Россельхознадзор, систему протестировали на домашних и сельскохозяйственных животных, а также пушных зверях.

«Разработанный метод является мультивидовым, то есть им одним можно тестировать пробы сывороток крови от разных видов восприимчивых млекопитающих животных, как домашних (например, собаки и кошки), так и пушных (хорьки, норки, песцы, лисы), а также сельскохозяйственных (свиньи, крупный рогатый скот, кролики и т. д.)», — рассказал советник руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев.

Сам тест сделан на основе распространенной технологии иммуноферментного анализа (ИФА). В Россельхознадзоре уточнили, что разработанный тест выявляет и антитела, выработанные после коронавирусной инфекции, и после применения вакцины первым в мире препаратом для животных «Карнивак-Ков». В последнем случае можно точно оценить количество антител и сделать вывод об эффективности прививки или необходимости ревакцинации животного, уточнили в ведомстве.

Пока анализ на антитела проводят только в научно-исследовательских целях. Но в планах сделать его доступным для заинтересованных юридических и частных лиц, желающих исследовать своих питомцев. Тест можно будет сделать непосредственно во ВНИИЗЖ. Вопрос о стоимости анализа специалисты пока рассматривают, сообщили в Россельхознадзоре.