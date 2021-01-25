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Законопроект о запрете треш-стримов внесут в Госдуму в июле

Законопроект о запрете так называемых треш-стримов планируется внести в Госдуму в июле. Об этом сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на заседании Совета Федерации 23 июня.

«Рассчитываем в июле передать его в Государственную Думу», - цитирует Пушкова «Интерфакс».

По его словам, в настоящее время работа над законопроектом о запрете треш-стримов завершена, документ прошел предварительное согласование с соответствующими инстанциями, сейчас он направлен в правительство.

«Мы ведем работу с ведомствами, которые имеют отношение к этому законопроекту», - добавил Алексей Пушков.