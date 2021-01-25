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Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября

Всероссийская перепись населения будет проходить с 1 по 31 октября 2021 года. Соответствующие сроки устанавливает постановление правительства РФ.

«Подписано постановление правительства Российской Федерации номер 949 от 21.06.2021. Оно устанавливает сроки проведения Всероссийской переписи населения - с 1 по 31 октября 2021 года», - цитирует ТАСС сообщение медиаофиса переписи.

К настоящему моменту уже утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы планшеты, с помощью которых будет проводиться перепись, организована работа переписных комиссий на всех уровнях, создана цифровая карта переписи. Сформирован также список людей, которые планируют работать переписчиками.

«Технологически мы готовы к цифровой переписи: IT-система для сбора, передачи и обработки данных создана и прошла успешное тестирование, электронные планшеты доставлены в регионы и готовы к работе», - сообщил замруководителя Росстата Павел Смелов.

Первые итоги Всероссийской переписи будут подведены в конце 2021 года. По мере обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую информацию и окончательные итоги до конца 2022 года.