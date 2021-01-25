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В Кремле заявили, что вводить общероссийский локдаун не планируется

Кремль не располагает информацией о том, чтобы какие-то из российских регионов сейчас намеревались вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом, на федеральном уровне таких планов тоже нет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Фото: ТАСС

Отвечая на вопрос о достаточности мер, вводимых сейчас московскими властями, Песков отметил, что тема возможного локдауна находится в ведении регионов. «Здесь уже неважно, что мы считаем, здесь важно, какие решения принимает в рамках особых полномочий регион. Именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях. Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун», — сказал он.

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Также Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, рассматривается ли введение локдауна на федеральном уровне.