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В России предложили запретить рекламу в фильмах о Великой Отечественной войне

Первый замсекретаря Общественной палаты, Герой России Вячеслав Бочаров предложил ввести законодательные ограничения на показ рекламы в фильмах о Великой Отечественной войне.

«Считаю необходимым проработать вопрос законодательного ограничения или даже запрета на показ рекламы в фильмах о войне в памятные даты: День Победы, День памяти и скорби», - цитирует его ТАСС со ссылкой на официальный Telegram-канале Общественной палаты.

Поводом к такому предложению стала демонстрация 22 июня на одном из федеральных телеканалов рекламы в фильме, посвященном подвигу защитников Брестской крепости. «И даже в этот день не смогли обойтись без рекламы: смерть защитников крепости была показана вперемешку с рекламой "Пепси" и сомнительного содержания развлекательных передач», - пояснил Вячеслав Бочаров. По его мнению, такой подход «обесценивает в сознании людей подвиг героев, их жертву».

Инициативу Вячеслава Бочарова поддержала председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Ирина Великанова.