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МИД России вызовет британского посла после нарушения границы эсминцем

Посол Великобритании будет вызван в Министерство иностранных дел России, после того как британский эсминец в Черном море нарушил границу в районе Крыма, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Профессиональную оценку опасным действиям эсминца ВМС Британии в Черном море уже дало Министерство обороны нашей страны. Хотела бы добавить, что мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию, которая идет вразрез с международным правом и российским законодательством. Также хотела бы сообщить, что в Министерство иностранных дел нашей страны будет вызван британский посол», — сказала Мария Захарова.

Как сообщает РБК, 23 июня, по данным Минобороны, британский эсминец нарушил российскую границу в Черном море в районе мыса Фиолент в Крыму и не отреагировал на предварительные предупреждения, тогда российский сторожевой корабль был вынужден открыть предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил перед кораблем-нарушителем четыре осколочно-фугасных бомбы. После этого британский Defender покинул пределы российских территориальных вод.

Позже в Минобороны вызвали атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании. В британском военном ведомстве сказали, что в сторону их эсминца не было предупредительных выстрелов и сброшенных бомб, и предположили, что это были учебные стрельбы российских военных. В ведомстве заявили, что их корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины.

Эсминец HMS Defender вошел в акваторию Черного моря 14 июня вместе с нидерландским фрегатом противовоздушной обороны HNLMS Evertsen, после чего Черноморский флот начал отслеживать их действия.