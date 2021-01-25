В России и мире

Франция ввела обязательный карантин для россиян

Франция внесла Россию в «красный» список, куда входят страны с высоким риском распространения коронавируса, заявил на брифинге официальный представитель правительства республики Габриэль Атталь. Это значит, что въезжающим во Францию с территории России необходимо пройти обязательный карантин сроком от семи до десяти дней в зависимости от того, вакцинирован человек или нет, передает «Коммерсант».

Также прибывающим во Францию необходимо сдать ПЦР-тест перед отъездом и по прибытии. Помимо этого, въехать во Францию могут граждане этой страны или государств ЕС, их супруги и дети, обладатели вида на жительство или долгосрочной визы, дипломатические работники и несколько других категорий людей. Без подобных веских причин въезд в республику запрещен.

В настоящее время список включает 21 страну. Одновременно с Россией в него внесли Намибию и Сейшелы.

Также Атталь сообщил, что особую обеспокоенность у французских властей вызывают случаи индийского штамма коронавируса. По его словам, около 10% всех случаев заболевания, выявляемых во Франции, приходятся именно на этот вариант вируса.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что обнаруженный в Индии штамм COVID-19 становится доминантным по всему миру. Как указывала сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова, заболеваемость коронавирусом растет во всех регионах России. По ее данным, в стране активны два штамма: британский (альфа) и индийский (дельта). Вице-премьер также отмечала, что за прошедшую неделю смертность от COVID-19 в России выросла на 21,3%.