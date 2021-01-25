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Роспотребнадзор: Такого масштаба ПЦР-тестирований в истории еще не было

Объемы тестирования на коронавирус в России позволяют реально оценивать эпидситуацию в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«Сегодня в РФ огромное количество тест-систем, которые позволяют тестировать до 300 человек на 100 тысяч населения в сутки, и это значит, что мы реально оцениваем эпидситуацию в стране»,- сказала Попова на конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности».

Также она отметила, что такого масштаба ПЦР-тестирований в истории еще не было.