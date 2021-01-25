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В Кремле заявили, что избегающим вакцинации придется искать новую работу

Гражданам, работающим в сфере услуг, которые не хотят делать прививку от коронавируса, следует искать работу в другой сфере. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В целом, вакцинация действительно остается добровольной, - цитирует представителя Кремля «Коммерсантъ». - Мы с вами уже говорили, что, если в сфере услуг работает москвич, он должен сделать прививку. Он принял для себя решение эту прививку не делать. Он просто должен перестать работать в сфере услуг».

Работники сферы услуг, которые не сделали прививку, могут представлять угрозу тем, кому оказывают услуги «в условиях острой вспышки пандемии», добавил Дмитрий Песков.