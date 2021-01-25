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В Северной Корее казнили десять человек за тайное использование телефонов

Лидер КНДР Ким Чен Ын начал преследование северокорейцев, которые используют китайские сети мобильной связи, чтобы оставаться на связи с семьей в Южной Корее или получать денежные переводы, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на газету Miror. По данным издания, в Северной Корее публично казнили по меньшей мере десять человек, уличенных в тайном использовании мобильной связи для коммуникации с внешним миром.

Сообщается, что около 150 северокорейцев были арестованы после того, как в марте правящая партия страны и тайная полиция начали новую кампанию с применением скрытого наблюдения.

По данным источника издания, рейды все еще продолжаются, а казни были проведены публично в качестве «средства устрашения».

Другой источник сообщил, что количество задержанных «резко выросло» с конца мая, поскольку страна борется с дефицитом продуктов и ростом цен, и жители нуждаются в поддержке друзей и родных.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын объявил об угрозе голода в КНДР.