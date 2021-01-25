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350 детей примут участие в клинических исследованиях вакцины «Спутник V»

350 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет примут участие в клинических исследованиях вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Как сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, для каждого возраста будет подобрана определенная концентрация препарата.

«Особенностей проведения исследований никаких, это повторение тех клинических исследований, которые были у взрослых, за исключением того, что там будут различные концентрации "Спутника V" для каждого возраста, - цитирует его ТАСС. - Будем смотреть, как вакцина будет работать. Думаю, побочные явления будут минимальны. Если эффективность разведенной дозы будет достаточной, то на этом и остановимся. Всего в исследовании, как мы планируем, примут участие 350 человек в возрасте от 12 до 17 лет».

Александр Гинцбург отметил, что пока регистрация препарата запланирована в районе 20 сентября. «Это доза "Спутника V", но регистрационное удостоверение будет отдельное», - добавил он.