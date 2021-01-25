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Эксперт: Вариант коронавируса «дельта» может стать доминантным

Вариант коронавируса «дельта» может стать доминантным. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

По ее словам, он уже присутствует более чем в 85 странах. «Он как минимум в два раза более заразен, чем изначальный вирус», — цитирует ее РИА Новости.

Эксперт подчеркнула, что пациент с таким штаммом может инфицировать «двух, четырех, шестерых и даже восьмерых человек».

«Хорошая новость состоит в том, что большинство вакцин в мире представляются эффективными, по крайней мере для предотвращения тяжелого протекания болезни», - отметила Сумия Сваминатан.

Специалист добавила, что несмотря на важность вакцинации, людям следует продолжать носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.