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В России выявили первый случай заражения штаммом «дельта плюс»

В России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса «дельта плюс». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко.

«Случай единственный и, скорее всего завозной, — сказала Даниленко. — Также штамм «дельта-плюс» зафиксирован в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран». В Индии отмечено чуть больше 40 случаев — но на фоне общего уровня заболеваемости в этой стране показатель выглядит незначительным.

Эксперт обратила внимание, что о степени опасности варианта «дельта- плюс» говорить пока рано. «Да, мы знаем, что у него появилась мутация в 417-м положении S-белка, — уточнила Дарья Даниленко. — Но такая мутация есть в бразильском варианте и в варианте из ЮАР. А по клинической картине у пациентов, у которых зафиксирован именно вариант "дельта-плюс", пока нет оснований утверждать, что он является более опасным или смертельным, чем другие известные штаммы».

Вариант коронавируса «дельта плюс» вызвал обеспокоенность экспертов ВОЗ. Как отметила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, штамм обладает мутацией, которая потенциально может влиять на эффективность воздействия антител на вирус. Заразиться «дельта плюс» можно, просто пройдя мимо больного без маски. Тем не менее в ВОЗ подчеркивают, что большинство существующих вакцин от коронавируса помогают предотвратить если не заражение, то тяжелое течение болезни.